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Здравоохранение 04.05.2023 22:45

В Азербайджане за 24 часа умерли четверо больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 22 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 482, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 46 случаях.

За 24 часа умерли четверо больных COVID-19 (накануне - пять). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 254 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 24 человека (+71 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 204 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 6 тестов на коронавирус против 1 тыс. 471 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 594 тыс. 650 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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