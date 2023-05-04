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Внешняя политика 04.05.2023 23:08

Главы МИД Азербайджана и Армении договорились по некоторым пунктам соглашения о мире, но по основным вопросам позиции сторон, по-прежнему, расходятся

Баку и Ереван по итогам переговоров на уровне глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Арлингтоне (США) 1-4 мая достигли договоренности по некоторым пунктам проекта мирного договора, но по некоторым основным моментам позиции сторон отличаются.

"Министры и сопровождающие их лица достигли взаимопонимания по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений", при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся», - сообщает МИД Азербайджана.

Стороны договорились продолжить обсуждения, подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, МИРЗОЯН, ПЕРЕГОВОРЫ


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