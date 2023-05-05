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Регион 05.05.2023 00:01

Заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией возможно в ближайшее время - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора.

"Это соглашение - в пределах видимости", - сказал он после переговоров c министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном

"Заключение договора будет важно для интересов народов Азербайджана и Армении. Оно также будет иметь положительные последствия за пределами этих стран", - отметил госсекретарь США.

Он добавил, что США привержены задаче довести дело мирное урегулирование до конца.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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