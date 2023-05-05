Заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией возможно в ближайшее время - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора.

"Это соглашение - в пределах видимости", - сказал он после переговоров c министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном

"Заключение договора будет важно для интересов народов Азербайджана и Армении. Оно также будет иметь положительные последствия за пределами этих стран", - отметил госсекретарь США.

Он добавил, что США привержены задаче довести дело мирное урегулирование до конца.