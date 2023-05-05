Заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией возможно в ближайшее время - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора.
"Это соглашение - в пределах видимости", - сказал он после переговоров c министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном
"Заключение договора будет важно для интересов народов Азербайджана и Армении. Оно также будет иметь положительные последствия за пределами этих стран", - отметил госсекретарь США.
Он добавил, что США привержены задаче довести дело мирное урегулирование до конца.
Главы МИД Азербайджана и Армении договорились по некоторым пунктам соглашения о мире, но по основным вопросам позиции сторон, по-прежнему, расходятся
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