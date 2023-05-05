Азеришыг увеличил в 2022г чистую прибыль в 4,4 раза

Чистая прибыль ОАО «Азеришыг» в 2022 году составила 56,257 млн манатов, что в 4,4 раза выше показателя 2021 года.

Согласно опубликованной на сайте общества финансовой отчетности за 2022 год, доходы Азеришыг составили 1 млрд 540,473 млн манатов (рост на 16,3% - ИФ), себестоимость продаж - 1 млрд 318,841 млн манатов (рост на 13,5% по сравнению с показателем 2021 года).

Прибыль Азеришыг от операционной деятельности в 2022 году составила 74,404 млн манатов (рост в 2,5 раза), доналоговая прибыль – 63,991 млн манатов (рост в 3,4 раза).

Выплаты общества по налогу на прибыль в 2022 году составили 7,734 млн манатов (рост на 25,2%).

Активы Азеришыг в 2022 году увеличились на 9,9% - до 2 млрд 915,645 млн манатов. В том числе, долгосрочные активы общества равны 2 млрд 619,423 млн манатов (рост на 10%), краткосрочные – 296,222 млн манатов (рост на 8,7%).

Согласно отчетности, обязательства общества составляют 696,128 млн манатов (спад на 0,4%).

Капитал Азеришыг равен 2 млрд 219,517 млн манатов (рост на 13,5%). Уставный капитал общества на конец 2022 года составил 1 млрд 678,705 млн манатов (не изменился), накопленный убыток – 313,337 млн манатов (спад на 15,2%).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова