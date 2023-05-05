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Это интересно 05.05.2023 11:32

Центробанк Азербайджана выпускает юбилейные инвестиционные монеты в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Центробанк Азербайджана с 10 мая впервые выпускает в обращение инвестиционные монеты, посвященные 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как заявил гендиректор Центробанка Акшин Велиев монеты будут 4 номиналов: 10, 20, 50 и 100 манатов.

Особенностью этих монет, отметил гендиректор, является то, что он изготовлены из чистого азербайджанского золота 999.9 пробы. Содержание золота в монетах будет соответственно 3,11 гр., 7,78 гр., 15,55 гр. и 31,1 гр.

Монеты изготовлены британской компанией «The Royal Mint».

Цена на эти монеты будут определены исходя из цены на золото. Приобрести их можно будет как в кассе самого Центробанка, так и в других банках страны. Монеты также заявляются законным платежным средством на территории Азербайджана.

хн аз

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, МОНЕТЫ, ВЫПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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