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Карабах 05.05.2023 11:38

Алиев посетил Ходжавендский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в пятницу посетили Ходжавендский район (Карабахский регион страны), говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ходе поездки глава государства ознакомился с реализацией туристического проекта в селе Туг и заложил фундаменты административного центра и первого жилого квартала.

Затем глава государства принял участие в закладке фундамента первого жилого квартала в поселке Гадрут и ознакомился с проектом восстановления средней школы. Также Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания.

Кроме того, президент принял участие в открытии участка автомобильной дороги Шюкюрбейли-Джабраил-Гадрут протяженностью 8,2 км, подстанции «Говшаг» и Центра цифрового управления.

Также в рамках поездки Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента сел Пирахмедлы и Дедели Физулинского района, в открытии участка автомобильной дороги Физули-Гадрут протяженностью 12,3 км.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ХОДЖАВЕНД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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