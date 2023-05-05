Алиев посетил Ходжавендский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в пятницу посетили Ходжавендский район (Карабахский регион страны), говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
В ходе поездки глава государства ознакомился с реализацией туристического проекта в селе Туг и заложил фундаменты административного центра и первого жилого квартала.
Затем глава государства принял участие в закладке фундамента первого жилого квартала в поселке Гадрут и ознакомился с проектом восстановления средней школы. Также Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания.
Кроме того, президент принял участие в открытии участка автомобильной дороги Шюкюрбейли-Джабраил-Гадрут протяженностью 8,2 км, подстанции «Говшаг» и Центра цифрового управления.
Также в рамках поездки Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента сел Пирахмедлы и Дедели Физулинского района, в открытии участка автомобильной дороги Физули-Гадрут протяженностью 12,3 км.
Б.Рустамбеков
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