Токаев заявил о важности укрепления обороноспособности Казахстана

Казахстан поддерживает дружественные отношения со всеми зарубежными странами, но укрепление его обороноспособности и безопасности является одной из важных государственных задач, заявил президент республики, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан - миролюбивое государство. Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми зарубежными странами. Мы считаем необходимым разрешать любые вопросы между государствами мирным путем. Однако мы не можем проявлять беспечность, в любых условиях важно сохранять бдительность. Укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны - одна из важнейших задач", - сказал Токаев в пятницу в Астане на церемонии вручения госнаград, высших воинских и специальных званий.

Он подчеркнул, что повышение обороноспособности, укрепление системы национальной безопасности, обеспечение верховенства закона и правопорядка являются незыблемыми приоритетами Казахстана.

Глава государства поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Он отметил, что эти праздники олицетворяют преемственность между старшим поколением, защищавшим Родину в испытаниях прошлого, и поколением воинов независимого государства.

"Сегодня наши силовые структуры зорко стоят на страже безопасности Казахстана. Долг каждого гражданина - сохранить надежный фундамент нашей государственности. Это также профессиональная обязанность тех, кто посвятил свою жизнь военной службе", - отметил президент.

По его словам, государство последовательно расширяет поддержку силовых структур: поэтапно улучшаются инфраструктура и материальное-техническое снабжение, повышается размер денежного довольствия, растут социальные льготы.

Затем президент поблагодарил всех соотечественников, обеспечивающих стабильность и безопасность и присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды ряду граждан за мужество и безупречную службу.

День защитника Отечества отмечается в Казахстане 7 мая.