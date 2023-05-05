Добыча нефти на АЧГ в I квартале велась со 139 скважин - BP

Добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом квартале 2023 года осуществлялась со 139 эксплуатационных скважин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании BP (оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ).

«За январь-март 2023 года на контрактном блоке были пробурены две нефтедобывающих и две водонагнетательные скважины. По состоянию на конец марта 2023 года в эксплуатации находилось 139 нефтедобывающих, 42 водо- и 8 газонагнетательных скважин», - отметили в компании.

По данным BP, в целом, за весь период с начала разработки блока АЧГ, суммарная добыча нефти превысила 4,2 млрд баррелей.

Как сообщалось, добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом квартале 2023 года составила порядка 35 млн баррелей (спад на 10,3%).

Среднесуточная добыча нефти на блоке в I-ом квартале 2023 года составила 386 тыс. баррелей (434 тыс. баррелей в I-ом квартале 2022г).

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Н.Аббасова