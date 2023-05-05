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СНГ 05.05.2023 12:07

Лавров: проблемы вокруг Украины нельзя решить «заморозкой» линии соприкосновения в Донбассе, это геополитический вопрос

Россия не отказывалась от урегулирования украинского вопроса, но проблемы нельзя решить через "заморозку" линии соприкосновения в Донбассе, это геополитический вопрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр в пятницу сказал журналистам, что "все понимают геополитический характер происходящего, понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира, решить невозможно".

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, УКРАИНА


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