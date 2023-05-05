Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I кв. незначительно увеличили объем выполненных заказов

Подрядные компании по проектам BP в Азербайджане в I-ом квартале 2023 года выполнили заказы на $335,1 млн, что на 0,5% выше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.

«Из указанной суммы на $157,2 млн заказы выполнили 14 совместных предприятий, $8,6 млн – 12 государственных предприятий, $79,5 млн – 165 малых и средних предприятия, $89,8 млн – 75 иностранных компаний, работающих по проектам BP в Азербайджане», - сказали в пресс-службе компании.

Суммарные инвестиции BP-Azerbaijan, включая средства, вложенные совместно с партнерами по проектам и в отдельности, в реализацию социальных проектов в январе-марте 2023 года составили $0,8 млн.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана - 25%, американских Chevron и ExxonMobil - 9,57% и 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%)

Участниками проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); ExxonMobil (2,5%), Itochu (3,4%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова