Поставки газа из Азербайджана в Италию по TAP в I кв. выросли на 6,3% г/г

Поставки газа из Азербайджана в Италию по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) в марте 2023 года в годовом исчислении выросли на 4% - до 898 млн кубометров.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в первом квартале поставки газа составили 2,451 млрд кубометров (+6,3% от показателя января-марта 2022 года).
В январе по газопроводу TAP в Италию транспортировано 852 млн кубометров, в феврале – 701 млн кубометров.
Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу.
Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
По данным статистического управления Евросоюза (Евростат), за отчетный период страны ЕС – Италия, Греция и Болгария - импортировали из Азербайджана природного газа на 15,599 млрд евро (рост за год в 4 раза).
В 2022 году поставки газа в Италию по TAP, по данным министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, составили 10,325 млрд кубометров (+43,1% от показателя 2021 года). За отчетный период Италия, по данным Евростата, импортировала из Азербайджана природного газа на 13,253 млрд евро (рост за год в 3,9 раза).
На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.
Р.Керимов
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