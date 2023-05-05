Поставки газа из Азербайджана в Италию по TAP в I кв. выросли на 6,3% г/г

Поставки газа из Азербайджана в Италию по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) в марте 2023 года в годовом исчислении выросли на 4% - до 898 млн кубометров.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в первом квартале поставки газа составили 2,451 млрд кубометров (+6,3% от показателя января-марта 2022 года).

В январе по газопроводу TAP в Италию транспортировано 852 млн кубометров, в феврале – 701 млн кубометров.

Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

По данным статистического управления Евросоюза (Евростат), за отчетный период страны ЕС – Италия, Греция и Болгария - импортировали из Азербайджана природного газа на 15,599 млрд евро (рост за год в 4 раза).

В 2022 году поставки газа в Италию по TAP, по данным министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, составили 10,325 млрд кубометров (+43,1% от показателя 2021 года). За отчетный период Италия, по данным Евростата, импортировала из Азербайджана природного газа на 13,253 млрд евро (рост за год в 3,9 раза).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Р.Керимов