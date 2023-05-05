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Регион 05.05.2023 12:46

В Кремле не стали конкретизировать возможность переговоров лидеров РФ и Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал конкретизировать возможность переговоров на высшем уровне между Россией и Арменией, заметив, что пока это преждевременно, но сообщил, что определенные планы обсуждаются.

"Пока не будем забегать вперед, определенные планы обсуждаются, по мере того, как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующие объявления. Пока это считаем преждевременным", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, планируются на следующей неделе российско-армянские переговоры на высшем уровне или трехсторонние переговоры между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Накануне премьер-министр Армении Никола Пашинян сообщил, что на следующей неделе собирается посетить Москву.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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