Боррель не считает жизнеспособным план Китая по урегулированию в Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не считает жизнеспособным план Пекина по урегулированию конфликта в Украине и ориентируется только на предложения, выдвинутые Киевом.
"Единственный план, который может называться мирным, это предложения, выдвинутые Зеленским", - сказал он в ходе выступления во Флоренции, отвечая на вопрос, видит ли он мирный план, который мог бы урегулировать конфликт.
"Мирный план Китая - это попытка выдать желаемое за действительное, а не мирный план", - считает Боррель.
При этом главный европейский дипломат признал, что предложения Киева "конечно, не примут в России".
Боррель также добавил, что и Китаю в этой ситуации "отведена определенная роль", поскольку он может оказывать влияние на Россию. Он также отметил, что Китай, по данным Брюсселя, сейчас не поставляет оружие России. "Мы также заинтересованы в том, чтобы не подталкивать Россию слишком близко к Китаю", - сказал европейский дипломат.
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