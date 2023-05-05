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Макроэкономика 05.05.2023 14:04

Мировые цены на продовольствие в апреле выросли на 0,6%, впервые за год - ФАО

Индекс цен на продовольствие в апреле этого года составил 127,2 пункта, что на 0,6% выше показателя марта, сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

До этого цены в месячном выражении снижались в течение года.

По сравнению с апрелем прошлого года цены были ниже на 19,7%.

Главными факторами небольшого роста в апреле было резкое повышение индекса цен на сахар, а также повышение индекса цен на мясо, тогда как индексы цен на зерновые, молочную продукцию и растительные масла продолжили снижение, поясняет ФАО.

Индекс цен на зерновые в апреле по сравнению с мартом снизился на 1,7%, в годовом выражении - на 19,8%. Рост цен на рис не позволил компенсировать падение мировых цен на все основные виды зерновых по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле мировые цены на пшеницу упали на 2,3%, достигнув самого низкого уровня с июля 2021 года. Основными факторами этого стали большие объемы экспортного предложения со стороны РФ и Австралии. Мировые цены на кукурузу упали на 3,2%, на ячмень и сорго снизились, соответственно, на 4,3% и 0,3%.

Индекс цен на растительные масла в апреле по сравнению с мартом снизился на 1,3%, падение продолжается шестой месяц подряд.

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 1,7%, в годовом выражении - на 15,1%. В апреле мировые цены на сухое молоко продолжали начавшееся десять месяцев назад падение, главным фактором которого является хронически вялый импортный спрос на мировых рынках. Падение цен на сыр стало следствием высокого экспортного предложения в Западной Европе. Мировые цены на сливочное масло были в основном стабильны, поскольку рост предложения был в целом достаточен для удовлетворения растущего импортного спроса.

Индекс цен на мясо в апреле вырос на 1,3%. Но в годовом выражении сохранилось снижение на 6,1%. "В апреле мировые котировки цен на свинину выросли, прежде всего, под влиянием роста импортных закупок со стороны стран Азии и сохраняющейся ограниченности поставок из нескольких ведущих стран-экспортеров. В то же время мировые цены на мясо птицы возобновили тенденцию к росту после продолжавшегося девять месяцев падения, поскольку вырос импортный спрос со стороны стран Азии, а во многих регионах сохраняется ограниченность предложения в результате широкого распространения вспышек птичьего гриппа, - говорится в обзоре. - Выросли также цены на говядину из-за сокращения предложения скота, особенно в США. Цены на баранину были, в основном, стабильны".

Индекс цен на сахар в апреле был на 17,6% выше мартовского значения. Рост этого показателя продолжается третий месяц подряд и достиг самого высокого значения с октября 2011 года. "Этот рост обусловлен обеспокоенностью в связи с сокращением предложения на мировых рынках в сезоне 2022/2023 гг. в результате дальнейшего снижения прогнозов производства в Индии и Китае, а также в связи с более низкими, чем предполагалось, объемами производства в Таиланде и Европейском союзе", - поясняется в обзоре

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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Тэги: МИР, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЦЕНЫ


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