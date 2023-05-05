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Внешняя политика 05.05.2023 14:16

МИД Азербайджана подтвердил объявление в Иране персонами нон грата четырех азербайджанских дипломатов

В министерстве иностранных дел Азербайджана в пятницу подтвердили объявление в Иране персонами нон грата (нежелательными лицами) четырех азербайджанских дипломатов.

Спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде напомнил, что в начале апреля четверо сотрудников посольства Ирана в Азербайджане были объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Иранская сторона, в свою очередь, через несколько дней после этого шага Азербайджана, без каких-либо оснований и под предлогом лишь принципа взаимности, объявила нежелательными лицами двух сотрудников посольства нашей страны в Иране, эвакуированных еще в январе, и двух сотрудников генерального консульства в Тебризе», - говорится в комментариях Гаджизаде.

«Этот шаг (Ирана – ИФ), предпринятый против нашей страны, наносит ущерб двусторонним отношениям, в которых есть ряд проблем», - добавил спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, ИРАН, ДИПЛОМАТИЯ


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