Власти Японии оценивают ущерб после землетрясения

Власти Японии оценивают ущерб после сильного землетрясения магнитудой 6.5 у западного побережья острова Хонсю, сообщает в пятницу Associated Press.

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что власти проверяют сообщения об обрушившихся зданиях, а также выясняют, есть ли пострадавшие и жертвы.

Мацуно добавил, что сообщений о проблемах на двух АЭС, расположенных близ пострадавшего от подземных толчков районе, не поступало.

В агентстве по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями сообщили о двух пострадавших в городе Судзу в префектуре Исикава. Один из них был обнаружен без признаков жизни после падения с лестницы, второй был ранен после того, как на него упал шкаф. Отмечается, что в Японии людей не объявляют погибшими, пока доктор официально не подтвердит их смерть.

Также сообщается о еще троих пострадавших.

Ранее Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщал, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в акватории Японского моря у западного побережья острова Хонсю. Эпицентр зафиксированного в 14:42 по местному времени (08:42 мск) в пятницу землетрясения находился примерно в 17 км от Судзу.

В свою очередь в Геологической службе США оценили магнитуду землетрясения на 6,2, а в Японском метеорологическом агентстве - на 6,3, но позже подняли ее до 6,5.