Власти Японии оценивают ущерб после землетрясения

Власти Японии оценивают ущерб после сильного землетрясения магнитудой 6.5 у западного побережья острова Хонсю, сообщает в пятницу Associated Press.
Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что власти проверяют сообщения об обрушившихся зданиях, а также выясняют, есть ли пострадавшие и жертвы.
Мацуно добавил, что сообщений о проблемах на двух АЭС, расположенных близ пострадавшего от подземных толчков районе, не поступало.
В агентстве по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями сообщили о двух пострадавших в городе Судзу в префектуре Исикава. Один из них был обнаружен без признаков жизни после падения с лестницы, второй был ранен после того, как на него упал шкаф. Отмечается, что в Японии людей не объявляют погибшими, пока доктор официально не подтвердит их смерть.
Также сообщается о еще троих пострадавших.
Ранее Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщал, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в акватории Японского моря у западного побережья острова Хонсю. Эпицентр зафиксированного в 14:42 по местному времени (08:42 мск) в пятницу землетрясения находился примерно в 17 км от Судзу.
В свою очередь в Геологической службе США оценили магнитуду землетрясения на 6,2, а в Японском метеорологическом агентстве - на 6,3, но позже подняли ее до 6,5.
В селе Пирахмедлы построят инфраструктуру для проживания около 2,4 тыс. человек
Строительство ряда зданий и первых жилых домов в селе Туг завершится весной 2024 года
ВС Армении обстреляли технику азербайджанских военных при выполнении инженерных работ на границе
КазТрансОйл в марте-апреле отгрузил 25 тыс. т российской нефти для транзита в Узбекистан
Рыночная стоимость банков США снизилась недостаточно для кризиса - Oxford Economics
ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения
В Азербайджане за сутки COVID-19 выявлен у 29 человек
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
“Nar” - официальный партнер шахматного турнира "Baku Open 2023"
AccessBank подписал соглашение с международной инвестиционной компанией
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС