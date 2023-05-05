Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8776 RUR   0.0217 GBR   2.1438 TRY   0.0872

Цена на нефть

04.05 $/bbl +/- WTI 68.56 -0.04 Brent 72.50 +0.17

Дальнее зарубежье 05.05.2023 16:38

Власти Японии оценивают ущерб после землетрясения

Власти Японии оценивают ущерб после сильного землетрясения магнитудой 6.5 у западного побережья острова Хонсю, сообщает в пятницу Associated Press.

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что власти проверяют сообщения об обрушившихся зданиях, а также выясняют, есть ли пострадавшие и жертвы.

Мацуно добавил, что сообщений о проблемах на двух АЭС, расположенных близ пострадавшего от подземных толчков районе, не поступало.

В агентстве по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями сообщили о двух пострадавших в городе Судзу в префектуре Исикава. Один из них был обнаружен без признаков жизни после падения с лестницы, второй был ранен после того, как на него упал шкаф. Отмечается, что в Японии людей не объявляют погибшими, пока доктор официально не подтвердит их смерть.

Также сообщается о еще троих пострадавших.

Ранее Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщал, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в акватории Японского моря у западного побережья острова Хонсю. Эпицентр зафиксированного в 14:42 по местному времени (08:42 мск) в пятницу землетрясения находился примерно в 17 км от Судзу.

В свою очередь в Геологической службе США оценили магнитуду землетрясения на 6,2, а в Японском метеорологическом агентстве - на 6,3, но позже подняли ее до 6,5.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Сильное землетрясение произошло у берегов Японии Землетрясение произошло к югу от Токио В районе японского города Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,8 - СМИ В результате землетрясения на севере Японии погибло более 40 человек - правительство Число жертв землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 30 человек Число жертв землетрясения на острове Хоккайдо превысило 15 человек Число жертв землетрясения в Японии возросло до пяти человек Число пострадавших от землетрясения в Японии возросло до 350 человек Свыше 200 человек пострадали в результате землетрясения в Японии, трое погибли Граждане Азербайджана не пострадали в результате землетрясения в Японии - МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az