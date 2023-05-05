Постпреды ЕС обсудят 10 мая предложения ЕК по 11-му пакету санкций против РФ

Постпреды стран-членов ЕС, как ожидается, на следующей неделе проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций против России, сообщает в пятницу издание Politico со ссылкой на источники.

Ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия озвучит свои предложения по новым антироссийским мерам, а дипломаты рассмотрят их в среду, 10 мая.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.