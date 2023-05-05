Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу на фоне ослабления доллара США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 в пятницу составляет $74,27 баррель, что на $1,77 (2,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $1,79 (2,61%), до $70,35 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается в ходе торгов на 0,1%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.