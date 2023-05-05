Итальянцы оскорблены критикой главы МВД Франции и считают ее ударом в спину

Критика главы МВД Франции Жеральда Дарманена в адрес правительства Италии оскорбительна и ранит всех итальянцев, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Serra.
"Эта нападка ошеломляет. Это раскат грома в ясном небе, это безосновательные оскорбления", - сказал Таяни изданию.
По его словам, критика французского министра в адрес миграционной политики Италии оскорбила всех итальянцев, не только правительство и премьера Джорджу Мелони, и буквально является "ударом в спину".
Таяни добавил, что заявления французской стороны, в котором Париж заявил, что хочет работать с Римом "в духе солидарности", после высказывания Дарманена недостаточно, поскольку "в нем не было извинений".
"Мы - великая демократическая страна, мы - одни из основателей Европейского Союза с тысячелетней историей. Мы требуем уважения - такого же, какое мы испытываем к нашим союзникам", - сказал он.
Ранее Таяни отменил поездку в Париж, в ходе которой должен был встретиться с главой МИД Франции Катрин Колонной. Дарманен накануне в ходе интервью на радио назвал крайне правым правительство Мелони и заявил, что оно не способно решить проблемы с миграцией.
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