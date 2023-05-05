ПИИ в ненефтяной сектор Азербайджана в 2018-2022гг превысили $5 млрд

Суммарные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в ненефтяной сектор Азербайджана за 2018-2022гг оцениваются в $5 млрд 93 млн.

По данным AZPROMO, в 2018 году ПИИ в ненефтяной сектор составили $967 млн, в 2019г - $930 млн, в 2020г - $606 млн, в 2021г - $790 млн, в 2022г - $1,8 млрд. Таким образом, ПИИ в ненефтяной сектор в 2022г по сравнению с 2021г увеличились в 2,3 раза.

«В целом, за последние 5 лет на долю ненефтяного сектора пришлось 21,2% всех ПИИ в экономику Азербайджана», - подчеркнули в AZPROMO.

Р.Ахмедов