Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8776 RUR   0.0217 GBR   2.1438 TRY   0.0872

Цена на нефть

04.05 $/bbl +/- WTI 68.56 -0.04 Brent 72.50 +0.17

Макроэкономика 05.05.2023 16:23

ПИИ в ненефтяной сектор Азербайджана в 2018-2022гг превысили $5 млрд

Суммарные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в ненефтяной сектор Азербайджана за 2018-2022гг оцениваются в $5 млрд 93 млн.

По данным AZPROMO, в 2018 году ПИИ в ненефтяной сектор составили $967 млн, в 2019г - $930 млн, в 2020г - $606 млн, в 2021г - $790 млн, в 2022г - $1,8 млрд. Таким образом, ПИИ в ненефтяной сектор в 2022г по сравнению с 2021г увеличились в 2,3 раза.

«В целом, за последние 5 лет на долю ненефтяного сектора пришлось 21,2% всех ПИИ в экономику Азербайджана», - подчеркнули в AZPROMO.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПИИ, ДИНАМИКА


Похожие новости


ПИИ в экономику Азербайджана в 2022г увеличились на 31% ПИИ в экономику Азербайджана за 9 мес. увеличились на 25% ПИИ в экономику Азербайджана в I полугодии увеличились на 22%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az