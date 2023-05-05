Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8776 RUR   0.0217 GBR   2.1438 TRY   0.0872

Цена на нефть

04.05 $/bbl +/- WTI 68.56 -0.04 Brent 72.50 +0.17

Оборона 05.05.2023 16:36

ВС Армении обстреляли технику азербайджанских военных при выполнении инженерных работ на границе

Подразделения вооруженных сил Армении в пятницу обстреляли трактор, проводивший инженерные работы на позициях азербайджанских военных, расположенных на условной границе в Лачинском районе, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«5 мая примерно в 12:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы на противоположных позициях ВС Азербайджана на территории Лачинского района, на условной границе», - отмечается в сообщении.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты ответные меры.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОБСТРЕЛ, ТРАКТОР

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az