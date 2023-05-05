ВС Армении обстреляли технику азербайджанских военных при выполнении инженерных работ на границе

Подразделения вооруженных сил Армении в пятницу обстреляли трактор, проводивший инженерные работы на позициях азербайджанских военных, расположенных на условной границе в Лачинском районе, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«5 мая примерно в 12:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы на противоположных позициях ВС Азербайджана на территории Лачинского района, на условной границе», - отмечается в сообщении.
Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты ответные меры.
Б.Рустамбеков
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