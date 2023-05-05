В Азербайджане за сутки COVID-19 выявлен у 29 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 29 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 511, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 22 случаях.
За 24 часа смертельных случаев не зарегистрировано (накануне - четыре). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 254 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 70 человека (+49 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 187 человек.
За сутки медики провели 656 тестов на коронавирус против 1 тыс. 6 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 595 тыс. 306 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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