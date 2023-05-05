ANAMA направит более 192 тыс. манатов на закупку транспортных средств

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) направит 192,5 тыс. манатов на закупку грузо-пассажирского автотранспорта. Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", по данным портала www.etender.gov.az, соответствующий контракт ANAMA подписало с ООО "Азермаш". Б.Рустамбеков

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