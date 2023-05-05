Акар: надежда на скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном угасает

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал хрупкой ситуацию в районе армяно-азербайджанской границы в условиях отсутствия мирного договора между Ереваном и Баку.

«Основанием для беспокойства являются спорадические перестрелки и напряженность вдоль линии фронта между армянскими и азербайджанскими войсками, а также отсутствие успеха в недавних попытках привести обе стороны к подписанию мирного соглашения. Ситуация хрупкая, и наша надежда на скорейшее мирное соглашение угасает», - говорится в статье Акара, опубликованной на сайте телеканала TRT World.

По его словам, «золотая возможность (нормализации отношений – ИФ) появилась с соглашением о прекращении огня в 2020 году, положившим конец 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий».

«Это позволяет одному миллиону азербайджанцев, внутренне перемещенным лицам, вернуться в свои дома, что стало монументальным шагом на пути к исцелению и примирению», - пишет глава Минобороны Турции.

Он отметил, что «открытие Зангезурского коридора, сухопутного сообщения через территорию Армении между Азербайджаном и его эксклавом Нахчываном, было условием, принятым армянами в соглашении о прекращении огня». В ответ, продолжил турецкий министр, Баку также согласился на сухопутное сообщение из Армении в Карабахский регион Азербайджана (по Лачинской дороге - ИФ).

«Это был значительный шаг на пути укрепления мира и сотрудничества между двумя странами», - полагает Акар.

По его мнению, «Нахчыван, окруженный Арменией, Ираном и Турцией и не имеющий сухопутной связи с Азербайджаном, остро нуждается в этом коридоре (Зангезурском – ИФ) для свободного перемещения людей и товаров».

«Это (запуск коридора – ИФ) раскроет огромный потенциал для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, что приведет к прочному миру и экономическому процветанию для всех», - считает глава Минобороны Турции.

Акар заметил, что «Зангезурский коридор не представляет угрозы ни для какой другой страны, а, наоборот, будет способствовать региональному сотрудничеству, стабильности и развитию».

По его словам, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией также будет способствовать полной нормализации отношений между Турцией и Арменией, а полная нормализация отношений Еревана с Баку и Анкарой «создаст новые возможности для всех народов Кавказского региона и, надеюсь, обратив вспять историческую вражду, проложит путь к прочной дружбе и сотрудничеству».

«Однако, мы должны помнить о деликатной ситуации. Хотя конфликт в настоящее время заморожен, угроза возобновления военных действий растет по мере того, как уходит время на выработку соглашения», - добавил Акар.

Р.Керимов