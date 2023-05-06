SIF заключил контракт с PROSYS на разработку электронной системы

ООО «PROSYS» получило контракт на разработку электронной системы кредитов и гарантий для автоматизации процесса субсидирования кредитов под госгарантии, полученных предпринимателями, действующими на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные портала госзакупок www.etender.gov.az, Фонд развития предпринимательства (SIF) объявил PROSYS победителем опроса предложений на разработку такой системы.
Между сторонами заключен контракт на сумму 796,6 тыс. манатов.
По условиям, система должна быть готова к началу октября 2023 года.
Р.Ахмедов
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