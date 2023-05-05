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Карабах 05.05.2023 17:36

Строительство ряда зданий и первых жилых домов в селе Туг завершится весной 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 мая заложил фундамент первого жилого квартала в селе Туг Ходжавендского района (Карабахский регион страны).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт главы государства, общая площадь первого жилого квартала в селе составит около 99 га.

Квартал будет рассчитан на проживание в нем 1089 человек.

На первом этапе в квартале планируется восстановить 24 жилых дома, 95 домов будут отстроены заново. На втором этапе планируется строительство еще 244 индивидуальных домов.

Кроме этого, в селе также планируется построить школу на 360 учеников и детсад на 50 мест, мечеть, церковь, медпункт, аптеку, склад для плодоовощной продукции.

В целом, ряд объектов в селе Туг – административное здание, школу, детсад и восстановление 15 жилых домов – планируется завершить в марте 2024 годаю

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, СЕЛО, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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