Строительство ряда зданий и первых жилых домов в селе Туг завершится весной 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 мая заложил фундамент первого жилого квартала в селе Туг Ходжавендского района (Карабахский регион страны).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт главы государства, общая площадь первого жилого квартала в селе составит около 99 га.
Квартал будет рассчитан на проживание в нем 1089 человек.
На первом этапе в квартале планируется восстановить 24 жилых дома, 95 домов будут отстроены заново. На втором этапе планируется строительство еще 244 индивидуальных домов.
Кроме этого, в селе также планируется построить школу на 360 учеников и детсад на 50 мест, мечеть, церковь, медпункт, аптеку, склад для плодоовощной продукции.
В целом, ряд объектов в селе Туг – административное здание, школу, детсад и восстановление 15 жилых домов – планируется завершить в марте 2024 годаю
Р.Ахмедов
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