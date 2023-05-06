Великобритания в 2022г купила у Азербайджана нефти на 286 млн фунтов

Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией в 2022 году снизился на 9,4% - до 1,2 млрд фунтов стерлингов, по сравнению с показателем 2021 года.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в департаменте международной торговли Великобритании, за отчетный период объем британского экспорта в Азербайджан составил 763 млн фунтов (спад на 20,4% год к году).
В свою очередь, экспорт из Азербайджана в Великобританию составил 413 млн фунтов (рост на 21,8% г/г).
В структуре британского экспорта преобладали автотранспорт (200,9 млн фунтов или 48,4% всего товарного экспорта), электрогенераторы (68,5 млн фунтов) и оборудование общепромышленного назначения (21,2 млн фунтов).
В свою очередь, поставки нефти из Азербайджана в Великобританию составили 285,9 млн фунтов или 79,9% всего экспорта, электрогенераторов – 48,9 млн фунтов, приборов – 4,5 млн фунтов.
В целом, доля Азербайджана во внешней торговле Великобритании составила 0,1%.
Р.Керимов
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