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Здравоохранение 05.05.2023 17:57

ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не расценивает коронавирус COVID-19 в качестве особой угрозы для мирового здравоохранения, заявил в пятницу гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я объявляю, что мы более не считаем COVID-19 глобальной угрозой в сфере здравоохранения", - сказал Гебрейесус на брифинге.

По словам Гебрейесуса, комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации проанализировал данные по заболеваемости COVID-19 и накануне рекомендовал гендиректору объявить об отмене чрезвычайного положения.

При этом он уточнил, что это не означает, будто угроза распространения коронавируса полностью миновала.

"На прошлой неделе COVID-19 уносил жизнь каждые три минуты, и это только те случаи летального исхода, о которых мы знаем", - заявил Гебрейесус.

Он добавил, что за три года пандемии эксперты зарегистрировали почти 7 млн случаев смерти вследствие заражения коронавирусом.

"Но мы знаем, что количество летальных исходов на самом деле в несколько раз выше - как минимум 20 млн", - подчеркнул глава ВОЗ.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в мире за время пандемии коронавирусом заразились свыше 687 млн человек, при этом зафиксировано более 660 млн случаев выздоровления от COVID-19. Первое место по количеству заражений занимают США с более 106,7 млн, второе - Индия, где выявили почти 45 млн случаев инфицирования COVID-19, а третье - Франция с около 40 млн случаев заболевания.

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Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ЧС, ОТМЕНА


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