Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8776 RUR   0.0217 GBR   2.1438 TRY   0.0872

Цена на нефть

04.05 $/bbl +/- WTI 68.56 -0.04 Brent 72.50 +0.17

Финансы 05.05.2023 18:21

GL разместила облигации на $400тыс.

ОАО «GL» в пятницу разместило облигаций на $400 тыс..

Облигации были размещены на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».


«В ходе аукциона 1 инвестор подал заявку на покупку облигаций компании. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций – $400 тыс., - подчеркнули на БФБ.


Эмиссия разделена на 400 облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Доходность – 15% годовых, купонная выплата – каждые 30 дней, срок обращения облигаций - 5 лет.


Срок погашения облигаций – 5 мая 2028 года. Андеррайтер по размещению выступила ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance».


ОАО «GL» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в июне 2016 года. Акционером компании является одно физическое лицо. Компания занимается выдачей кредитов под залог движимого имущества. Активы общества на конец 2022г оцениваются в 40,3 млн манатов, кредитный портфель – 33,9 млн манатов, обязательства – 36,9 млн манатов. Чистая прибыль за 2022г составила 3,4 млн манатов.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИЯ, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


Az-Lead планирует разместить облигации на 1 млн манатов Облигации AzeSteelCompany заинтересовали 5 инвесторов AzeSteelCompany разместит облигации на 1,5 млн манатов KREDAQRO разместила облигации на 500 тыс. манатов Azerbaycan Supermarket разместил облигации на 10 млн манатов, заявки составили почти 19 млн манатов Silk Way West Airlines разместила облигации еще на $10 млн, заявки превысили $14 млн Azerbaycan Supermarket разместил облигации на 10 млн манатов, заявки превысили 27 млн манатов Azerbaycan Supermarket планирует эмиссию облигаций на 40 млн манатов для реализации новых проектов Азербайджанская Silk Way West Airlines планирует эмиссию облигация на $50 млн Азербайджанская INVEST-AZ планирует эмиссию облигаций на $1,5 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az