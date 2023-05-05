GL разместила облигации на $400тыс.

ОАО «GL» в пятницу разместило облигаций на $400 тыс..
Облигации были размещены на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«В ходе аукциона 1 инвестор подал заявку на покупку облигаций компании. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций – $400 тыс., - подчеркнули на БФБ.
Эмиссия разделена на 400 облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Доходность – 15% годовых, купонная выплата – каждые 30 дней, срок обращения облигаций - 5 лет.
Срок погашения облигаций – 5 мая 2028 года. Андеррайтер по размещению выступила ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance».
ОАО «GL» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в июне 2016 года. Акционером компании является одно физическое лицо. Компания занимается выдачей кредитов под залог движимого имущества. Активы общества на конец 2022г оцениваются в 40,3 млн манатов, кредитный портфель – 33,9 млн манатов, обязательства – 36,9 млн манатов. Чистая прибыль за 2022г составила 3,4 млн манатов.
Х.Насирзаде
В селе Пирахмедлы построят инфраструктуру для проживания около 2,4 тыс. человек
Строительство ряда зданий и первых жилых домов в селе Туг завершится весной 2024 года
ВС Армении обстреляли технику азербайджанских военных при выполнении инженерных работ на границе
ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения
В Азербайджане за сутки COVID-19 выявлен у 29 человек
Алиев посещает Cальянский район
Акар: надежда на скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном угасает
Итальянцы оскорблены критикой главы МВД Франции и считают ее ударом в спину
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
“Nar” - официальный партнер шахматного турнира "Baku Open 2023"
AccessBank подписал соглашение с международной инвестиционной компанией
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС