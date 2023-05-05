GL разместила облигации на $400тыс.

ОАО «GL» в пятницу разместило облигаций на $400 тыс..

Облигации были размещены на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».





«В ходе аукциона 1 инвестор подал заявку на покупку облигаций компании. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций – $400 тыс., - подчеркнули на БФБ.





Эмиссия разделена на 400 облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Доходность – 15% годовых, купонная выплата – каждые 30 дней, срок обращения облигаций - 5 лет.





Срок погашения облигаций – 5 мая 2028 года. Андеррайтер по размещению выступила ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance».





ОАО «GL» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в июне 2016 года. Акционером компании является одно физическое лицо. Компания занимается выдачей кредитов под залог движимого имущества. Активы общества на конец 2022г оцениваются в 40,3 млн манатов, кредитный портфель – 33,9 млн манатов, обязательства – 36,9 млн манатов. Чистая прибыль за 2022г составила 3,4 млн манатов.





Х.Насирзаде