В селе Пирахмедлы построят инфраструктуру для проживания около 2,4 тыс. человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу заложил фундамент села Пирахмедлы Физулинского района, которое будет рассчитано на 2,369 тыс.человек.
Как сообщает сайт главы государства, общая площадь села составит 178 га.
Всего здесь будет построено 565 частных домов, площадь каждого дома с участком составит 1,2 тыс. кв м.
На первом этапе в селе планируется построить 280 частных домов на территории 70,3 га.
Кроме этого, в селе также планируется построить многофункциональное административное здание, гостиницу и кафе-ресторан, мечеть и дом торжеств, автозаправочная станция, аптека, спортивный клуб, семейный оздоровительный центр, общеобразовательная школа на 480 мест, 2 детских сада на 80 мест, зоны отдыха и зеленые зоны, клубно-общественный центр и библиотека., планируется строительство торгового объекта, рынка, коммуникационного узла.
Село спроектировано в современном стиле с сохранением исторических традиций.
В целях экономии энергии планируется использовать альтернативную энергию и проектировать теплосберегающие дома.
Строительные работы планируются завершить в ноябре 2025 года.
Х.Насирзаде
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