Алиев соболезнует Вучичу в связи с многочисленными жертвами в результате стрельбы в школе в Белграде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил письмо с соболезнованиями президенту Сербии Александару Вучичу в связи со стрельбой в Белграде, в результате которой погибли не менее 8 людей.
“С глубоким потрясением и скорбью восприняли известие об ужасной трагедии, случившейся в школе в городе Белград. Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Сербии, желаю скорейшего выздоровления раненым”, - отмечается в письме.
Как отмечалось ранее, 3 мая семиклассник устроил стрельбу в одной из школ Белграда, восемь человек погибли, шестеро детей и учитель получили ранения и находятся в центре неотложной помощи, передает BBC.
По данным, среди погибших - охранник школы, учитель и дети.
Стрельба произошла рано утром в среду. В районе 8:40 по местному времени семиклассник пришел в школу и открыл огонь из пистолета. Полицейские задержали подозреваемого - ученика той же школы, нападавшему 13 лет.
Полиция также задержала отца ребенка: министр внутренних дел Братислав Гашич сообщил, что мальчику "удалось завладеть двумя пистолетами и тремя магазинами по 15 патронов в каждом", и пообещал, что против его отца будут приняты меры правового характера.
Х.Насирзаде
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