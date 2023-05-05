В селе Дедели построят инфраструктуру для проживания около 4,5 тыс. человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу заложил фундамент села Дедели Физулинского района, которое будет рассчитано на 4,495 тыс.человек (1,129 тыс.семей).

Как сообщает сайт главы государства, общая площадь села составит 314 га.





Всего здесь будет построено 1,05 тыс. частных домов, площадь каждого дома с участком составит 1,2 тыс. кв м.





На первом этапе в селе планируется построить 327 частных домов для размещения 1,373 тыс. человек.





Кроме этого, в селе также планируется построить многофункциональное административное здание, мечеть и дом торжеств, автозаправочная станция, аптека, спортивный клуб, медицинский центр, общеобразовательная школа на 840 мест, два детсада на 100 мест, зоны отдыха и зеленые зоны, клубно-общественный центр и библиотека, торговые объекты, рынок.





Село спроектировано в современном стиле с сохранением исторических традиций. В целях экономии энергии планируется использовать альтернативную энергию и проектировать теплосберегающие дома. В центре внимания также будет обеспечение занятости населения в селе.





Строительные работы планируются завершить в ноябре 2025 года.





Х.Насирзаде