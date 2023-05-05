Цены на нефть растут, но завершают неделю в минусе, Brent - $75,15 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 6%.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:45 составляет $75,15 за баррель, что на $2,65 (3,66%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $2,72 (3,97%), до $71,28 за баррель.
Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).
Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс., безработица упала до 3,4% с мартовских 3,5%, свидетельствуют данные министерства труда.
"В последнее время цены на нефть падали из-за опасений рецессии в мире, однако сильные данные по рынку труда, а также позитивные комментарии руководителей центробанков позволяют надеяться на то, что рецессии в этом году удастся избежать", - сказал главный аналитик CompareBroker.io Джамил Ахмад, слова которого приводит Market Watch.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего на этой неделе заседания ЦБ, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии, учитывая наличие неудовлетворенного спроса в экономике США и особенно на рынке труда.
С начала текущей недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%.
"Опасения в отношении перспектив спроса на нефть являются ключевым фактором снижения цен, однако мы сомневаемся, что такое падение является оправданным", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Барбара Ламбрехт.
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