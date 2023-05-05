Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8776 RUR   0.0217 GBR   2.1438 TRY   0.0872

Цена на нефть

04.05 $/bbl +/- WTI 68.56 -0.04 Brent 72.50 +0.17

ТЭК 05.05.2023 19:12

Цены на нефть растут, но завершают неделю в минусе, Brent - $75,15 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 6%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:45 составляет $75,15 за баррель, что на $2,65 (3,66%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $2,72 (3,97%), до $71,28 за баррель.

Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тыс., безработица упала до 3,4% с мартовских 3,5%, свидетельствуют данные министерства труда.

"В последнее время цены на нефть падали из-за опасений рецессии в мире, однако сильные данные по рынку труда, а также позитивные комментарии руководителей центробанков позволяют надеяться на то, что рецессии в этом году удастся избежать", - сказал главный аналитик CompareBroker.io Джамил Ахмад, слова которого приводит Market Watch.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего на этой неделе заседания ЦБ, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии, учитывая наличие неудовлетворенного спроса в экономике США и особенно на рынке труда.

С начала текущей недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%.

"Опасения в отношении перспектив спроса на нефть являются ключевым фактором снижения цен, однако мы сомневаемся, что такое падение является оправданным", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Барбара Ламбрехт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Цены на нефть ускорили рост Цены на нефть растут Нефть перешла к снижению, цена Brent опустилась ниже $72 за баррель Brent подешевела до $72,55 за баррель Brent опустилась ниже $74 за баррель Нефть стабильна после падения до минимумов с конца марта Нефть ускорила падение Цены на нефть снижаются, Brent - $79 за баррель Цены на нефть стабильны, Brent - на уровне $79,3 за баррель Цены на нефть замедлили рост, Brent - ниже $79 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az