Силы НАТО тренировались засекать подлодки в стратегическом регионе между Британией, Гренландией и Исландией

Военные НАТО в рамках учений Dynamic Mongoose тренировали навыки обнаружения подлодок потенциального противника в важнейшем для альянса морском регионе между Британией, Гренландией и Исландией, передает в пятницу Bloomberg.
"Союзники по НАТО последние 12 дней обследовали моря у берегов Норвегии и Исландии в поисках подлодок условного неприятеля. Учения направлены на укрепление возможностей по отслеживанию подлодок России и других стран", - сообщает агентство.
Учения Dynamic Mongoose стартовали 24 апреля, и они завершаются в пятницу. В них принимают участие 12 стран НАТО, включая США, Канаду, Испанию и Португалию. В маневрах участвуют корабли, патрульные самолеты, подводные лодки.
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