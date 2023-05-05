Спутники-шпионы США в 2020 - 2021 годах не менее 14 раз осуществляли опасные маневры возле спутников КНР

Спутники-шпионы США с февраля 2020 по декабрь 2021 годах не менее 14 раз опасно сближались с важнейшими спутниками КНР, находящимися на геостационарной орбите, сообщает South China Morning Post (SCMP).

"Частые подлеты спутников к ценнейшим китайским аппарат в космосе представляют угрозу их безопасности", - цитирует издание выдержки из доклада Чанчуньского института оптики, точной механики и физики.

По данным китайской стороны, речь идет о новейших американских высокоманевренных спутниках из "Программы осведомлённости ситуации на геосинхронной орбите" (GGSAP) - программы космических наблюдений за спутниками других стран. Слежение идет под управлением Стратегического командования ВС США с помощью нескольких спутников, действующих в составе единой сети. Эти спутники оснащают камерами видеонаблюдения с высоким разрешением и средствами радиоэлектронной разведки, способными считывать радиосигналы с других спутников.

"Военные США, отрабатывавшие атаки в космосе и тестировавшие оборудование, показали возможности и желание помешать Китаю использовать космическое пространство", - говорится в докладе.

В частности, 26 февраля 2020 года спутник GGSAP облетал китайский спутник Tianlian 2-01, который используют для связи между космическими аппаратами и наземными станциями; он работает в рамках программы космических пилотируемых полётов. 28 февраля аппарат GGSAP подлетал к спутнику BD-2 G8, который задействован в навигационной системе "Бэйдоу" - китайском аналоге GPS. Когда в 2021 году устройство GGSAP сблизилось с китайским спутником SJ-20, другой аппарат КНР занял выгодную позицию для слежения за этим американским спутником.

SCMP уточняет, что обычно подобную информацию о взаимодействии спутников сохраняют в тайне, и неясно, почему в КНР ее решили раскрыть на этот раз. При этом Китай располагает некоторым количеством спутников на геостационарной орбите, где они зафиксированы все время в одной точке относительно земной поверхности. Эти спутники КНР использует для связи, навигации, наблюдений.

Специалисты Чанчуньского института также представили данные о технических характеристиках спутников GGSAP, включая их камеры, возможности засекать другие спутники и перемещаться за ними, средства связи с наземными станциями слежения. SCMP поясняет, что такая информация может быть полезной другим странам при разработке мер противодействия аппаратам GGSAP и для понимания потенциала и ограничений американской космической программы.

В институте считают необходимым для Китая улучшать маневренность спутников, быстрее засекать какие-либо аномальные явления на орбите Земли и анализировать информацию об объектах в космосе, развивать сеть космических и наземных средств слежения за обстановкой в околоземном пространстве.

Вместе с тем в Китае работают над лазерами, которые смогут выводить средства слежения и связи на вражеских спутниках, над радарными станциями, которые позволят тщательнее следить за аппаратами GGSAP, и над средствами искусственного интеллекта, которые будут способны управлять спутниками без вмешательства людей и реагировать быстрее и эффективнее на угрозы в космосе.