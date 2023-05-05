Российское гражданство в январе-марте получили 3,7 тыс. человек из Азербайджана

Российское гражданство в первом квартале 2023 года получили более 106 тысяч иностранных граждан, сообщили в пресс-центре МВД России.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно опубликованной на сайте МВД статистике показателей миграционной ситуации за январь - март 2023 года решение о приобретении российского гражданства принято в отношении 3,7 тысяч граждан Азербайджана.

Для сравнения за указанный период года российское гражданство получили 8,9 тыс. граждан Армении.

Р.Ахмедов