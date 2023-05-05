Строительство ЖК в Физули завершится к 2024 году

Строительство жилого комплекса в Физули будет завершено к концу 2023 года, сообщил председатель правления Государственного агентства жилищного строительства (MIDA) Садыг Садыгов.
«В настоящее время строительство комплекса продолжается быстрыми темпами и качественно. Строительные работы планируется завершить к концу 2023 года», - сообщил Садыгов президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой в пятницу в ходе ознакомления ими с проводимыми работами в Физулинском жилом комплексе.
Как отмечается в информации на сайте главы государства, Садыгов подчеркнул, что жилой комплекс общей площадью 8,9 га включает 38 домов. В четырехэтажных, пятиэтажных, шестиэтажных и семиэтажных домах будет в общей сложности 846 квартир: из них 318 - двухкомнатные, 430 – трехкомнатные, 98 - четырехкомнатные. Площадь двухкомнатных квартир составит 54-68, трехкомнатных 71-109, четырехкомнатных - 92-108 кв. м.
Все квартиры в комплексе будут полностью отремонтированными, оборудованы кухонной мебелью и газовой плитой, водяными, газовыми и электрическими счетчиками. Во всех зданиях будут установлены лифты, отопление будет обеспечиваться посредством централизованной котельной.
Помимо жилых домов, на территории ЖК также будут созданы парк, социально-бытовые объекты, подземные и наземные автопарковки, уголки отдыха, детские игровые и спортивные площадки.
Х.Насирзаде
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