В Великобритании прошли подготовку около 15 тысяч украинских военных - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом шаги, необходимые для контрнаступления и дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

"В Великобритании уже прошли подготовку около 15 тысяч украинских военных. Сегодня вместе с министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом и первой леди Украины Еленой Зеленской ознакомились с процессом обучения очередной группы военных ВСУ", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По словам премьера, стороны скоординировали шаги, необходимые для контрнаступления и дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.