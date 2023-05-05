Чавушоглу планирует провести 10 мая в Москве двустороннюю встречу с Лавровым

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу заявил, что намеревается провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым "на полях" четырехстороннего саммита по Сирии 10 мая в Москве.

"Сегодня Россия подтвердила дату. (...) Утром 10 мая мы проведем общую встречу, а днем будет двусторонняя встреча с Лавровым", - цитируют турецкие СМИ слова Чавушоглу.