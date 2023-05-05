США располагают 3,7 тысячами ядерных боеголовок - эксперты

Министерство обороны США по состоянию на 2023 год располагает 3708 ядерными боеголовками, которые могут нести межконтинентальные баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики, следует из данных Бюллетеня американских ученых-атомщиков.
В докладе американских экспертов указывается, что большая часть этого арсенала боеголовок не развернута, а хранится для потенциальной загрузки на ракеты и самолеты по мере необходимости.
По их данным, "в настоящее время развернуто около 1770 боеголовок, из которых примерно 1370 стратегических боеголовок развернуты на баллистических ракетах и еще 300 на хранится на базах стратегических бомбардировщиков на территории Соединенных Штатах".
Еще 100 тактических авиабомб размещены на авиабазах в Европе. "Остальные боеголовки - примерно 1938 - находятся на хранении в качестве страховки от технических или геополитических неожиданностей", - отмечают эксперты.
Спецпредставитель ЕС положительно оценил переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США
МИД Азербайджана ответил на првокационные заявления французского министра
Великобритания в 2022г купила у Азербайджана нефти на 286 млн фунтов
Число нефтегазовых буровых в мире в апреле уменьшилось второй месяц подряд из-за Канады
Узбекская SEG ввела на Ферганском НПЗ установку по переработке нефтяных шламов
L`Oreal остается самым дорогим косметическим брендом мира 4-й год
ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
“Nar” - официальный партнер шахматного турнира "Baku Open 2023"
AccessBank подписал соглашение с международной инвестиционной компанией
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС