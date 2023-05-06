В Британии лейбористы впервые за 20 лет выиграли в большинстве местных округов Англии, сообщает телеканал "Би-би-си".

Отмечается, что по итогам выборов в местные органы власти в английских округах (не считая Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии), лейбористы получили 2,6 тыс. мандатов - при этом вторая крупнейшая и правящая в Британии на данный момент Консервативная партия получила только 2,2 тыс. мандатов.

Лейбористы, по сравнению с прошлыми выборами, улучшили свои позиции на 532 места, а консерваторы потеряли более тысячи мест. По мнению главы Лейбористской партии Кира Стармера, партия находится на подъеме и теперь имеет шансы выиграть всеобщие парламентские выборы в 2025 году.

На третьем месте расположилась партия "Либеральные демократы" - они получили 1,6 тыс. мандатов.

В.Алиев