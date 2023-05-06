Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8776 RUR   0.0217 GBR   2.1438 TRY   0.0872

Цена на нефть

04.05 $/bbl +/- WTI 68.56 -0.04 Brent 72.50 +0.17

Дальнее зарубежье 06.05.2023 10:04

В Британии лейбористы впервые за 20 лет выиграли в большинстве местных округов Англии

В Британии лейбористы впервые за 20 лет выиграли в большинстве местных округов Англии, сообщает телеканал "Би-би-си".

Отмечается, что по итогам выборов в местные органы власти в английских округах (не считая Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии), лейбористы получили 2,6 тыс. мандатов - при этом вторая крупнейшая и правящая в Британии на данный момент Консервативная партия получила только 2,2 тыс. мандатов.

Лейбористы, по сравнению с прошлыми выборами, улучшили свои позиции на 532 места, а консерваторы потеряли более тысячи мест. По мнению главы Лейбористской партии Кира Стармера, партия находится на подъеме и теперь имеет шансы выиграть всеобщие парламентские выборы в 2025 году.

На третьем месте расположилась партия "Либеральные демократы" - они получили 1,6 тыс. мандатов.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АНГЛИЯ, ВЫБОРЫ, ЛЕЙБОРИСТЫ


Похожие новости


В Англии в марте почти 5 млн человек ожидали стационарного лечения, что является рекордом с 2007 года Ограничения против COVID-19 в Англии будут снимать в четыре этапа - Джонсон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az