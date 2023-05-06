Азербайджан и Мексика провели межмидовские консультации

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов совершил визит в Мексику, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В рамках визита состоялся третий раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Мексики. Политические консультации вели Эльнур Мамедов и заместитель главы МИД Мексики по политическим вопросам Кармен Морено Тоскано.

В ходе консультаций обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, а также вопросы расширения взаимного партнерства в экономической, туристической, энергетической и культурно-образовательной сферах.

Мамедов проинформировал другую сторону о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана восстановительно-строительных работах. Состоялись обсуждения деятельности Движения неприсоединения в рамках председательства Азербайджана, перспективы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В.Алиев