МИД Азербайджана ответил на првокационные заявления французского министра

МИД Азербайджана ответил на антиазербайджанские высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны в интервью общественному радиоканалу "France Inter", сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
"Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Калона ошибочно назвала карабахский регион Азербайджана "анклавом" в составе Азербайджана в форме "Нагорного Карабаха", что является неуважением к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также прав азербайджанцев, подвергшихся массовой этнической чистке в этом регионе", - сказал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он ещё раз напомнил французскому министру, что Карабахский регион является международно признанной суверенной территорией и неотъемлемой частью Азербайджана.
По словам Гаджизаде, нет никаких оснований для утверждения французской стороны о том, что пограничный пункт "Лачин", который был создан Азербайджаном на его суверенной территории и через который армянские жители уже начали свободно передвигаться в обоих направлениях, перекрыл дорогу: "Азербайджан осуществляет охрану своих границ и пересечение этих границ в соответствии с законодательством страны и правилами, принятыми на международном уровне".
Гаджизаде призвал французскую сторону положить конец таким провокационным высказываниям, которые не способствуют миру и стабильности.
В.Алиев
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