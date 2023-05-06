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Внешняя политика 06.05.2023 10:20

Спецпредставитель ЕС положительно оценил переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США

Cпециальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил, что Европейский Союз приветствует переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Есть обнадеживающие новости из Вашингтона. Европейский Союз приветствует контакты министров иностранных дел Армении и Азербайджана в ходе 4-дневных переговоров. Прогресс может быть достигнут только посредством диалога. Мы продолжаем поддерживать Армению и Азербайджан и работать с нашими партнерами в поисках прочного мира", - отметил дипломат.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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