Спецпредставитель ЕС положительно оценил переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США

Cпециальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил, что Европейский Союз приветствует переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США.
Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
"Есть обнадеживающие новости из Вашингтона. Европейский Союз приветствует контакты министров иностранных дел Армении и Азербайджана в ходе 4-дневных переговоров. Прогресс может быть достигнут только посредством диалога. Мы продолжаем поддерживать Армению и Азербайджан и работать с нашими партнерами в поисках прочного мира", - отметил дипломат.
В.Алиев
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