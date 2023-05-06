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Оборона 06.05.2023 11:46

Продолжаются международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл - 2023»

В туреком городе Конья продолжаются международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл-2023".

В очередной день учений авиационные средства в соответствии с планом совершили групповые вылеты с аэродрома базирования и выполнили различные боевые задачи в дневное время, в рамках совместной операции авиационными группами были выполнены задачи по преодолению противовоздушной обороны условного противника, сообщает минобороны Азербайджана.

В ходе учений пилоты провели воздушную разведку, определив координаты наземных целей условного противника.

"После учений инженерно-техническим составом были отработаны задачи по обслуживанию боевых самолетов и подготовке авиационной техники к следующему полету в кратчайшие сроки", - отмечается в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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