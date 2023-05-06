НАТО выразило поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Cпецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина выразил поддержку Североатлантического альянса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Об этом он написал в Twitter.
Дипломат отметил, что приятно слышать, что после 4-дневной встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне был достигнут значительный прогресс в направлении прочного мирного соглашения: "Единственным путем являются переговоры и диалог".
В.Алиев
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