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Карабах 06.05.2023 12:02

НАТО выразило поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Cпецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина выразил поддержку Североатлантического альянса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом он написал в Twitter.

Дипломат отметил, что приятно слышать, что после 4-дневной встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне был достигнут значительный прогресс в направлении прочного мирного соглашения: "Единственным путем являются переговоры и диалог".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, НАТО, ПОДДЕРЖКА


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