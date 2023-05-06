Байрамов обнародовал данные о количестве дипмиссий Азербайджана за рубежом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что количество дипломатических миссий Азербайджана за рубежом достигло 89-и (66 посольств, 6 постоянных представительств, 9 генконсульств, 8 офисов посольств и представительств). Эти данные глава МИД привел с своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан". Байрамов также озвучил данные относительно дипломатических миссий зарубежных стран в Азербайджане. По его словам, в настоящий момент в стране функционируют представительства 88 стран и международных организаций, аккредитованы консульства 15 государств. В.Алиев

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