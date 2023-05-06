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Дальнее зарубежье 06.05.2023 14:03

Серия крупнейших в истории совместных военных учений ВС Южной Кореи и США пройдет на Корейском полуострове 

Южная Корея и Соединенные Штаты с 25 мая по 15 июня проведут на Корейском полуострове серию из пяти военных учений с боевыми стрельбами, сообщило в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское Минобороны.

Эти учения станут крупнейшими в истории совместных маневров двух стран и будут приурочены к 70-летию южнокорейско-американского альянса и 75-й годовщине создания вооруженных сил Южной Кореи, отмечается в сообщении.

В ней будут задействованы передовые системы вооружения, включая истребители-невидимки F-35A, ударные вертолеты AH-64 Apache, танки K2 и реактивные системы залпового огня Chunmoo, пишет "Ренхап".

Агентство напоминает, что С 1977 года "было проведено более 10 таких громких демонстраций огневой мощи, включая как комбинированные учения, так и учения только в Южной Корее". Последние состоялись в 2017 году, в них было задействовано 48 южнокорейских и американских подразделений и более 2 тыс. военнослужащих.

Южная Корея и США подписали договор о взаимной обороне в октябре 1953 года.

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Тэги: США, ЮЖ/КОРЕЯ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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