Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе-апреле вырос на 21%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-апреля 2023 года составил $1,2 млрд, что на 21,2% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

В апреле ненефтяной экспорт составил $275 млн (+15% к апрелю 2022г)

По данным центра, экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в январе-апреле составил на сумму $248,2 млн (+9,1%). Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $173,4 млн (-3%), агропромышленной продукции - $74,8 млн (рост на 53,8%).

В целом, в январе-апреле экспорт пищевой продукции составил $236,2 млн.

На 2023 год ненефтяной экспорт прогнозируется на уровне до $3,5 млрд.

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Р.Ахмедов