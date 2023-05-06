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Дальнее зарубежье 06.05.2023 16:01

Замминистра обороны Украины заявила, что Россия производит и испытывает новое оружие

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия производит и испытывает новое вооружение. Об этом она сказала в эфире украинского телеканала "Перший".

По словам замглавы ведомства, сейчас Россия налаживает производство определенных видов вооружения и продолжает проводить испытания нового оружия. Маляр также отметила, что, когда у российских военных увеличиваются возможности, то они "что-то делают", а если уменьшаются, то "ставят на паузу".

Она также добавила, что украинские военные расценивают воздушные атаки российских сил как возможность проверить и развить средства противовоздушной обороны.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, МАЛЯР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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