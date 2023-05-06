Замминистра обороны Украины заявила, что Россия производит и испытывает новое оружие

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия производит и испытывает новое вооружение. Об этом она сказала в эфире украинского телеканала "Перший".
По словам замглавы ведомства, сейчас Россия налаживает производство определенных видов вооружения и продолжает проводить испытания нового оружия. Маляр также отметила, что, когда у российских военных увеличиваются возможности, то они "что-то делают", а если уменьшаются, то "ставят на паузу".
Она также добавила, что украинские военные расценивают воздушные атаки российских сил как возможность проверить и развить средства противовоздушной обороны.
В.Алиев
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